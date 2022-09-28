Şentop, "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" ile Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınlara ödüllerini verdi

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kadın Forumu ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" ile Türkiye 'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınlara TBMM Başkanlık Konutunda düzenlenen programla ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

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