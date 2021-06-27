Programına konuk ettiği ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi

Magazin D'den Fırat Toraman'ın özel haberine göre; Oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şekerci ile Selim, aşklarını yakın çevreleri ile paylaştıkları öğrenilir.

Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu. İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmişti.