Son Dakika Haberleri: Progress Ms 11 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı

Progress Ms 11 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı

2 saat önce

NUR Progress MS 11 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Progress Ms 11 Kargo Kapsülü Uzaya Fırlatıldı, System.String[]
NUR Progress MS 11 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, kapsülün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 17.00'de başarıyla fırlatıldığı ve 3,5 saat sonra UUİ'ye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Kapsül, UUİ'ye 2,5 ton ağırlıktaki yakıt, gıda malzemeleri, su ve diğer kargoları götürüyor.


UUİ'de Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, Oleg Konenko'nun yanı sıra ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Nick Hague, Christina Koch, Anne McClain ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:53 Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel
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