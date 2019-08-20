Son Dakika Haberleri: Proje alanları sahada incelendi
Son Dakika Güncel Haber

Proje alanları sahada incelendi

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yatırım programına alınan ve proje aşaması devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Proje alanları sahada incelendi, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yatırım programına alınan ve proje aşaması devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç ve Daire Müdürlerinin de katıldığı program ile devam eden ve proje aşamasında olan çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcılarım Necmi Balık, Ahmet Kömeç, Daire Müdürlerim ve Teknik Personelimiz ile inceleme ziyaretlerinde bulunduk. Yatırım programına aldığımız alanları yerinde inceleyerek eksiklerinin giderilmesi konusunda istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda devam eden Yalı İskelesi çalışmalarımızı, Hürriyet Mahallesi'nde yaşam merkezi yapacağımız tahsisi belediyemize ait olan alanı, yine Hürriyet Mahallesi'nde Köy Park Projesini gerçekleştireceğimiz alanı ve bakım ve onarım çalışması yapacağımız Çağlayan Piknik Alanı'nı inceledik. İnşallah kısa zamanda bu alanlarımızın yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Memleketimizi el üstünde tutmaya ve güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi. - BARTIN
Cemal Akın, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Proje alanları sahada incelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]