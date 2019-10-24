Proje albüm geliyor
35 dakika önce
Uzun zamandır hummalı bir çalışma içinde olan sanatçı, 2 CD'den oluşacak albümün içinde sürpriz isimlerin yer aldığını ifade etti.
Uzun zamandır hummalı bir çalışma içinde olan sanatçı, 2 CD'den oluşacak albümün içinde sürpriz isimlerin yer aldığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49
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