Son Dakika Haberleri: Proje albüm geliyor
Son Dakika Magazin Proje albüm geliyor

Proje albüm geliyor

35 dakika önce

Uzun zamandır hummalı bir çalışma içinde olan sanatçı, 2 CD'den oluşacak albümün içinde sürpriz isimlerin yer aldığını ifade etti.

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Uzun zamandır hummalı bir çalışma içinde olan sanatçı, 2 CD'den oluşacak albümün içinde sürpriz isimlerin yer aldığını ifade etti.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49 
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