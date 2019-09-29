Son Dakika Haberleri: Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ile NKÜ arasında iş birliği
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Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ile NKÜ arasında iş birliği

1 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Süleymanpaşa Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ile NKÜ arasında iş birliği, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Süleymanpaşa Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörülük binasında düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. ve Süleymanpaşa Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol ve Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Oğuz katıldı.

Protokol kapsamında öğrenciler, üniversitenin akademik çalışmalarından, mekanlarından ve sosyal kültürel faaliyetlerinden yararlanabilecek.

Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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