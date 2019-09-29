Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ile NKÜ arasında iş birliği
1 saat önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Süleymanpaşa Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Süleymanpaşa Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörülük binasında düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. ve Süleymanpaşa Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol ve Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Oğuz katıldı.
Protokol kapsamında öğrenciler, üniversitenin akademik çalışmalarından, mekanlarından ve sosyal kültürel faaliyetlerinden yararlanabilecek.
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