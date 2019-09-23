Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 20.'si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Proje Destek Yarışmasında finalistler belli oldu.



Dr. Öğretim Üyesi Hakan Ayetkin, Dr. Öğretim Üyesi Kurtuluş Özgen, araştırmacı Aytekin Kuş, Dr. Öğretim Üyesi Bedirhan Karakurluk ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan tarafından değerlendirilen dört proje finale kaldı.



Finale, Musavvir Nusret Oğuzhan Yıldız - Deniz Tosun, "Orta Asya'dan Safranbolu'ya" Erol Mutlu, "Safranbolu'da Mekan" Yavuz Özer, "Safranın Yolculuğu" Mehmet Köprü kaldı. - KARABÜK