Proje Döngüsü yönetimi eğitimi verildi
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Kilis Belediyesi tarafından kamu kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütlerine Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi tarafından kamu kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütlerine Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.
Kilis Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi projesi STK, kamu kurumu ve gençlik merkezi çalışanlarına proje konusunda eğitim desteği ile gerçekleştirildi. - KİLİS
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