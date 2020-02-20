Proje ekiplerine Belediye'den destek - Son Dakika
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Proje ekiplerine Belediye'den destek

7 saat önce

28 Şubat tarihinde başvuruları sona erecek olan TEKNOFEST 2020'ye katılım sağlayacak olan Yozgatlı katılımcılara belediye tarafından destek sağlanacak.

Proje ekiplerine Belediye'den destek, System.String[]

28 Şubat tarihinde başvuruları sona erecek olan TEKNOFEST 2020'ye katılım sağlayacak olan Yozgatlı katılımcılara belediye tarafından destek sağlanacak.


Bogazlıyan Belediye Başkanı Celal Köse, 22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılım hakkı kazanan Yozgatlı proje ekiplerine her koşulda destek sağlanacağını ifade etti.


Başkan Köse, "Milli Teknoloji Hamlesinde bizler Yozgatlı hemşehrilerimizin de yer almasını istiyoruz. Bu kapsamda ön koşulları geçen proje ekiplerine her koşulda destek olma kararı aldık. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan TEKNOFEST 2020'ye katılım sağlayacak tüm hemşehrilerimize başarılar diliyorum" dedi. - YOZGAT

Celal Köse, 28 Şubat, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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