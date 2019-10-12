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Son Dakika Güncel Proje farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

Proje farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

1 saat önce

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından "TÜBİTAK 2209 ve 4004 Projeleri Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Proje farkındalık etkinliği gerçekleştirildi, System.String[]

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından "TÜBİTAK 2209 ve 4004 Projeleri Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.


Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, öğretim elemanları yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, Bartın Üniversitesi'nde daha önceden yapılmış projeler ile birlikte bazı iyi proje örnekleri üzerinden eğitimler verildi.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Kaygın, üniversitede proje hazırlama kültürünün giderek daha da yaygınlaştığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen eğitimlerin bu noktada oldukça önemli olduğunu söyledi.


Ardından geçilen eğitimde konuşan Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan, TÜBİTAK 2209 projeleri hakkında bilgi verdi.


Aktan, "Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir." diyerek, proje hazırlama safhalarını ayrıntılı olarak anlattı.


TÜBİTAK 2209 projeleri hakkında bilgi veren Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Bekir Güler ise kamuoyunun ilgisini çekmeyi başaran ve köylerde çocukları bilim, doğa ve sanat ile buluşturan 'O Köy Bilim Köyümüzdür' projesinin aşamalarından bahsetti.


Güler, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Denizli ve Van gibi birçok ilden başvuru olmasına rağmen sadece Bartın'dan 170 öğrencinin yer alabildiği projenin sonuç raporunun iyi bir proje örneği olarak ilgili kurumlarla yakın zamanda paylaşılacağını söyledi.


Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Mimar Sinan, Kutlubey, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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