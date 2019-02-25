Proje finansmanı kredileri 430 milyar TL'ye ulaştı

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 430 milyar TL'ye yükseldi.

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 430 milyar TL'ye yükseldi. Kredilerin yüzde 43'ü enerji, yüzde 27'si altyapı, yüzde 11'i gayrimenkul sektörüne kullandırıldı.

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