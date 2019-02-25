Son Dakika Haberleri: Proje finansmanı kredileri 430 milyar TL'ye ulaştı

Proje finansmanı kredileri 430 milyar TL'ye ulaştı

13 dakika önce

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 430 milyar TL'ye yükseldi.

Proje finansmanı kredileri 430 milyar TL'ye ulaştı, System.String[]
Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 430 milyar TL'ye yükseldi. Kredilerin yüzde 43'ü enerji, yüzde 27'si altyapı, yüzde 11'i gayrimenkul sektörüne kullandırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:50 

Ekonomi
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