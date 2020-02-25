Proje finansmanı kredileri 439 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Proje finansmanı kredileri 439 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Proje finansmanı kredileri 439 milyar TL'ye ulaştı

7 saat önce

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 439 milyar liraya ulaştı.

Proje finansmanı kredileri 439 milyar TL'ye ulaştı, System.String[]

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 439 milyar liraya ulaştı.


Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin "Proje Finansmanı İstatistikleri" açıklandı. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgileri içeren rapor, 20 banka verisinden oluşuyor.


Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2019 dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 439 milyar liraya yükseldi. Risk bakiyesinin 400 milyar lirası nakdi, 39 milyar lirası gayri nakdi kredi şeklinde kullandırıldı.


Toplam taahhüt miktarı 538 milyar liradan (102 milyar dolar) 516 milyar liraya (87 milyar dolar) geriledi. Söz konusu tutar, dolar bazında yüzde 18

geriledi.


Proje finansmanı kredilerinin yüzde 42'si enerji, yüzde 30'u altyapı, yüzde 10'u gayrimenkul sektörüne kullandırıldı. Diğer sektörlerin toplam içindeki

payı yüzde 18 oldu.


Aralık 2018 itibarıyla 81 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, geçen yılın sonunda yüzde 9'luk düşüşle 74 milyar dolara indi.

Altyapı sektöründe risk bakiyesi değişmeyerek 24 milyar dolar oldu. Aynı dönem itibarıyla dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 18, enerji sektöründe yüzde 13, diğer sektörlerde ise yüzde 15 azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Aralık, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi
Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilacı üreten Amerikalı şirketin hisseleri borsada yüzde 5 yükseldi İkinci gıda denetim seferberliğinde 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi İkinci el araç satışlarında rekor bekleniyor

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Proje finansmanı kredileri 439 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]