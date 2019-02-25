Son Dakika Haberleri: Proje Finansmanı Risk Bakiyesi Aralık'ta Yıllık Yüzde 29 Arttı

Proje Finansmanı Risk Bakiyesi Aralık'ta Yıllık Yüzde 29 Arttı

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Proje Finansmanı İstatistikleri raporuna göre, proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2018 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemindeki 334 milyar liradan yüzde 29'luk artışla 430 milyar liraya yükseldi.

Proje Finansmanı Risk Bakiyesi Aralık'ta Yıllık Yüzde 29 Arttı, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Proje Finansmanı İstatistikleri raporuna göre, proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2018 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemindeki 334 milyar liradan yüzde 29'luk artışla 430 milyar liraya yükseldi.

TBB'nin Aralık 2014 döneminde başlatılan mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgilerini içeren olup altı aylık dönemlerde hazırlanıyor. Raporda Aralık 2018 döneminde 20 adet banka verisinden oluştu.

TBB verilerine göre, kullandırılan risk bakiyesinin 386 milyar lirası nakdi, 45 milyar lirası gayrinakdi kredi oldu.

Toplam taahhüt miktarı Aralık 2018 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemindeki 435 milyar liradan (115 milyar dolar), 538 milyar liraya (102 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu tutar dolar bazında yüzde 12 geriledi.

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 43'ü enerji, yüzde 27'si altyapı, yüzde 11'u gayrimenkul sektörü tarafından  kullanıldı. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 19 oldu.

Aralık 2017 itibariyle 89 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Aralık 2018 dönemi itibariyle yüzde 8.0'lik düşüşle 81 milyar dolara geriledi. Altyapı sektöründe risk bakiyesi yüzde 29 artarak 17 milyar dolardan, 22 milyar dolara yükseldi. Aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe ve enerji sektöründe yüzde 14, diğer sektörlerde ise yüzde 23 geriledi. (Tablo&Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:51 Kaynak: DHA

Türkiye Bankalar Birliği, Aralık, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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