Proje finansmanı riskleri yüzde 13 arttı
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği, proje finansmanı kredileri risk bakiyesinin Haziran 2019 dönemi itibarıyla 444 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği, proje finansmanı kredileri risk bakiyesinin Haziran 2019 dönemi itibarıyla 444 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:59
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