Son Dakika Haberleri: Proje finansmanı riskleri yüzde 13 arttı
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Proje finansmanı riskleri yüzde 13 arttı

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği, proje finansmanı kredileri risk bakiyesinin Haziran 2019 dönemi itibarıyla 444 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Proje finansmanı riskleri yüzde 13 arttı, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği, proje finansmanı kredileri risk bakiyesinin Haziran 2019 dönemi itibarıyla 444 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:59 
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