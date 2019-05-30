Proje ile halk AB konusunda bilgilendiriliyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi" ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi" ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığını söyledi.



Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi" projesi kapsamında, Avrupa Günü münasebetiyle iftar etkinliği gerçekleştirdi. Şehir Kulübünde gerçekleştirilen iftarda birlik ve beraberlik sergilendi.



Murzioğlu katılımcılara teşekkür etti



Burada açıklamalarda bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi" ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Bu bağlamda farkındalık artırıcı kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade eden Murzioğlu, "Her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü, tüm AB üye devletlerinde, aday ülkelerde ve Avrupa Birliği'nin mevcut olduğu ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Avrupa Günü, biz Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayına denk geldi. Bilindiği üzere Ramazan ayı Müslümanlar için çok kutsal ve manevi değerlerin çok üst düzeyde yaşandığı günleri kapsar. Ramazan ayında düsturumuz farklılıkları unutarak bir araya gelmek ve paylaşmaktır. AB'yi oluşturan temel düşüncelerden 'saygı içinde bir arada bulunma' fikri ile Samsun'daki iş dünyası temsilcilerini, AB paydaşı kurumları ve yurt dışında ülkemizi temsil eden siz değerli üyelerimizi iftar masasında buluşturmak amacıyla bir iftar etkinliği gerçekleştirdik. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



İftara ayrıca, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Divanı, Oda Meclis üyeleri, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve Meclis Başkanı Ahmet Takış, AB'ye ihracat yapan firmalar ile şehirdeki AB paydaşı kurumların temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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