Proje İmam Hatip Lisesi şehit ve gazi ailelerini buluşturdu - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, şehit ve gazi ailelerini düzenlenen etkinlikte ağırladı.



Etkinliğe İl Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Şube Müdürü İsa Ülker ve okulun öğretmenler ile birçok davetli katıldı.



Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, yaptığı konuşmada: "Ülkemizin içinden geçtiği dönemin ve içinde bulunduğumuz ayın bizi şehitlerimize olan minnet borcumuzun daima hatırlanması gereğini hatırlatmaktadır. Biz İmam Hatipliler, şehadet mertebesinin ne kadar yüce olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca şehit yakınlarının bize emanet olduğunun da farkındayız. İşte bu nedenle öğrencilerimize de bu farkındalığı göstermek istedik. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz" dedi.



Öğrenciler, gelen misafirleri kapıda karşılayarak büyüklerin ellerinden öptü. Öğrencilerin gösterdiği bu nazik davranış şehit yakınlarını çok duygulandırdı. İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okuduğu hatimlerin duasını meslek dersi öğretmeni Mustafa Çağrıcı yaptı. - AYDIN