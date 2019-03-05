Son Dakika Haberleri: Proje İmam Hatip Ortaokulunun Tübitak Bilim Fuarı Açıldı

Proje İmam Hatip Ortaokulunun Tübitak Bilim Fuarı Açıldı

10 dakika önce

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin hazırladığı eserlerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Proje İmam Hatip Ortaokulunun Tübitak Bilim Fuarı Açıldı, System.String[]
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin hazırladığı eserlerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Okul öğrencilerinin hazırladığı, öğretmenlerin rehberlik ettiği TUBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Memur-Sen Başkanı Ali Deniz, Milli Eğitim şube müdürlerimiz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Fuarda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Bilişim alanlarında toplamda 20 proje sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Alagöz, fuarda sergilenen eserlerden dolayı öğrencileri tebrik ederek, çok güzel eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

Okul Müdürü Gaffari İzci ise yaptığı açıklamada, "Başta proje yürütücümüz M. Turgut Özsayın hocamız olmak üzere emek ve gayretlerinden dolayı tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bilim fuarımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:38 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti

Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 18:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Proje İmam Hatip Ortaokulunun Tübitak Bilim Fuarı Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]