Yaya geçitleri kırmızıya boyandı

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Sürücülerin yayalara öncelik vermesinin önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, "Trafik kurallarına uymanın hayati anlamda önemli olduğunu ve trafik kurallarına uyarak kazaları azalttığımızı biliyoruz. Bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürücülerimizi mutlaka trafik kuralarına uymayı, emniyet kemerlerini takmayı, yayalarımıza öncelik vermeyi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

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