Yaya geçitleri kırmızıya boyandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaya geçitleri kırmızıya boyandı

29.09.2022 20:01

Proje kapsamında duvarlara asılan afişler Ellerinde bayraklar ile bekleyen öğrenciler Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın yaya geçidini kırmızıya boyaması Öğrencilerin yaya geçidini kırmızıya boyaması Valisi Erdinç Yılmaz'ın açıklaması - Osmaniye Osmaniye'de Şehit Bekir Evirgen İmam Hatip...

Proje kapsamında duvarlara asılan afişler

Ellerinde bayraklar ile bekleyen öğrenciler

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın yaya geçidini kırmızıya boyaması

Öğrencilerin yaya geçidini kırmızıya boyaması

Valisi Erdinç Yılmaz'ın açıklaması - Osmaniye

Osmaniye'de Şehit Bekir Evirgen İmam Hatip Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerle okul girişindeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, trafikte yayaların önceliğine yaya geçitlerindeki kırmızı çizgiyle dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Sürücülerin yayalara öncelik vermesinin önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, "Trafik kurallarına uymanın hayati anlamda önemli olduğunu ve trafik kurallarına uyarak kazaları azalttığımızı biliyoruz. Bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürücülerimizi mutlaka trafik kuralarına uymayı, emniyet kemerlerini takmayı, yayalarımıza öncelik vermeyi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Osmaniye'de 35 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Yaya geçitleri kırmızıya boyandı Yaya geçitleri kırmızıya boyandı
Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaya geçitleri kırmızıya boyandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 01:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yaya geçitleri kırmızıya boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement