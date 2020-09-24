Proje kapsamında Kırklareli'ndeki ormanları gezdiler - Son Dakika

Kırklareli'nde "Sağlıklı Ormanlar" projesinin çalışmaları sürüyor.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Burgas Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı Ormanlar" projesi" kapsamında proje ekibi Demirköy ilçesinde incelemede bulundu.

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız ve Burgaz Proje Sorumlusu Darina Kostodinova'nın katıldığı ziyaretlerde ekip, bölgedeki ormanları gezdi.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, gazetecilere, ibreli ormanların korunması için proje kapsamında çalışmaların yürütüldüğü söyledi.

Projeyi önemsediklerini ifade eden Terzi, kabuk böceklerinden korumak için Bulgaristan ile ortak çözümler aramak için sınırın her iki tarafında çalıştıklarını belirtti.

İbreli ormanların bölge için önemli olduğunu aktaran Terzi, proje ile ormanların korunmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.