Proje kapsamında Letonya ve Romanya'dan gelen öğretmenler Edirne mutfağını tanıdı

Edirne'de, Bir Dünya Mutfak Erasmus + Mesleki Eğitim Küçük İşbirliği Projesi kapsamında Letonya ve Romanya'dan gelen öğretmenler kent gastronomisini tanıdı.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden yapılan açıklamaya göre, lisenin koordinatörlüğünde yürütülen projenin Türkiye'deki meslek liseleri öğretmen buluşmasında İstanbul ve Edirne'de Türk ve Osmanlı yemek kültürü ve gastronomi rotası incelemesi yapıldı.

Seminer uygulamaları gerçekleştirildi ayrıca gastronomi ile ilgili müze ve mekanlara inceleme gözlem ziyaretleri yapıldı.

Edirne'deki etkinliklere katılan Letonya ve Romanyalı gastronomi öğretmenleri ise kentin lezzetlerinden tava ciğer ve köfte yapımını öğrendi.

Edirne Tava Ciğer Ustaları Derneği Başkanı Niyazi Yavuz'un işyerinde düzenlenen eğitime katılan öğretmenler köfte yapımı, ciğer doğrama ve pişirme gibi aşamaları deneyimledi.

Letonya'dan gelen okul yöneticisi Olga Zvereva, hem Türk mutfağının hem de Osmanlı mutfağının lezzetlerinin güzel ve farklı olduğunu ifade etti.

Romanya'dan eğitime katılan öğretmen Monıca Anca Cretu ise Türkiye'de tecrübe ettiği bilgilerin, özellikle uygulamalı olarak yapılan çalışmaların, hem kendisi hem de öğrencileri açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ferhat Demir ise Letonya ve Romanya'dan gelen öğretmenlerle projeye yararlı eğitimler gerçekleştirdiklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.