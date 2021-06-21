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"Proje Kemeraltı'na Büyük İvme Kazandıracak" - Son Dakika

"Proje Kemeraltı'na Büyük İvme Kazandıracak"

21.06.2021 21:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kültürel zenginliği içerisinde Yahudi kültür mirasının korunması için İzmir Musevi Cemaati Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Yahudi Mirası Projesi'nin açılışına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kültürel zenginliği içerisinde Yahudi kültür mirasının korunması için İzmir Musevi Cemaati Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Yahudi Mirası Projesi'nin açılışına katıldı. Başkan Tunç Soyer, "Yahudi Kültür Mirası Projesi İzmir'in tarihsel zenginliği üzerinden yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarımıza ve özelde Kemeraltı'na büyük ivme kazandıracak" dedi.

İzmir'in kültürel zenginliği içerisinde Yahudi kültür mirasının korunması için İzmir Musevi Cemaati Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Yahudi Mirası Projesi tanıtıldı. Hevra Sinagogu'nda gerçekleşen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuştu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen projeyle 17'nci yüzyılda yapılmış Hevra ve Foresteros sinagoglarının restorasyon projelerinin hazırlanacağını belirten Başkan Tunç Soyer, "Proje ile ayrıca İzmir'in Yahudi mirasının, dünyanın diğer kentleri ve Yahudi Mahalleleri ile olan ilişkilerini güçlendirecek yeni bir platform kurulacak olmasını çok kıymetli buluyorum. Sefarad Yahudilerinin değerleri ve Kemeraltı'nın kültürel mirasını, bir bütün olarak korumaya, büyük önem atfediyoruz. Nitekim göreve gelmeden evvel, dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından biri olan İzmir'in kalbi Kemeraltı bölgesini, baştan sonra restore edeceğimizin sözünü vermiştim. Bu hususta gururla söylemeliyim ki, paydaşlarımız ile yürüttüğümüz çalışmalarımızı hızlandırıp Kemeraltı'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine girmesini başardık. Şimdi nihai hedefimiz; 2023 yılında, daimi listeye girmek" dedi.

İvme kazandıracak

Havra Bölgesi'nin önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, bu bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, "Ortak çabalarımızı birleştiren ve öne çıkan projelerden biri de, hemen yanı başımızda bulunan bir meydan projesi olan 'Meydan Havra' olacak. Bu merkezi alanı, Yahudi Kültür Mirası projesinin giriş kapısı niteliğinde bir meydan olarak tasarlıyoruz. Yahudi Mahallesi için yaptığımız kavramsal destinasyon planımız ile İzmir'in Yahudi mirasının ziyaretçi sayısını artırmayı ve İzmir'i, köklü Sefarad mirasının yaşandığı en önemli şehirlerden biri olarak tanıtmayı hedefliyoruz. Sefarad Yahudilerinin yüzyıllar önce gerçekleştirdikleri yolculuktan ilhamla, Sinagoglar ve hahamlık için farklı işlevler belirledik. Amacımız, İzmir'in Yahudi mirasını keşfetmek isteyen herkesin bölgeyi bir bütün olarak deneyimlemesini sağlamak. Ziyaretçiler, Sefarad mutfağının lezzetlerinden Sefarad müziği fısıltılarına kadar bu muazzam mirasın izlerini takip edebilecek, dini öğeleri görebilecek ve İzmir'in Sefarad mirasının önemli şahsiyetlerinin öğretilerinden faydalanabilecek. Tüm bu yönleriyle Yahudi Kültür Mirası Projesi; İzmir'in tarihsel zenginliği üzerinden yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarımıza ve özelde Kemeraltı'na, büyük bir ivme kazandıracak" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yürütülen projelerle kültürel mirasın daha da görünür hale geleceğini belirtti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın Kemeraltı başta olmak üzere önemli eserlere ev sahipliği yaptığını kaydetti. İzmir Musevi Cemaati Vakfı'ndan Projenin Koordinatörü Nesim Bencoya, destek verenlere tek tek teşekkür ederek projenin detaylarını anlattı. Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer ise proje hakkında bilgiler verdi.

Restorasyon yapılacak

Proje kapsamında 36 ay boyunca İzmir'deki Yahudi kültür mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik faaliyetler hayata geçecek. İzmir Tarihi Kent Merkezi Havralar Bölgesi'nde yer alan 17. yüzyılda yapılmış ancak metruk halde bulunan Hevra ve Foresteros sinagoglarının restorasyon projeleri hazırlanacak. Projenin tanıtımı için çeşitli tanıtım çalışmaları yapılacak. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen projede Kentimiz İzmir Derneği de ortak olarak yer alıyor.

Kimler katıldı?

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Musevi Cemaati Vakfı'ndan Projenin Koordinatörü Nesim Bencoya, Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Almanya İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Musevi cemaati mensupları ve tarihçiler katıldı.

Proje Kemeraltı'na Büyük İvme Kazandıracak

Kemeraltı, Musevi, Yahudi, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Proje Kemeraltı'na Büyük İvme Kazandıracak' - Son Dakika


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