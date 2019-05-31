Proje öğrencilerinden Vali Şentürk'e ziyaret

Bilecik
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Lider Çocuk Tarım Kampı" projesine katılan öğrenciler Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Vali Şentürk
, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik
, projede yer alan danışmanlar ile öğretmen ve öğrencileri kabulünde, insanların vazgeçilmezlerinden birisinin gıda, gıdanın da temel kaynağının da tarım olduğunu söyledi. Ülkelerin vazgeçemeyeceği hususlardan birisinin tarım olduğunu ifade eden Vali Şentürk, "Öğrencilerimizin soframıza gelen gıdaları yerinde görerek, verilen emeğin anlaşılması, nimetin kıymetini bilmesi açısından bu tür eğitimlere ihtiyaç var. Çocuklarımız büyüme çağında, doğru ve doğal gıdalarla beslenmeleri konusunda bilgilendirelim. Çocukların israf etmemeleri, dengeli beslenmeleri ve güvenilir gıda tüketmelerini anlatalım. Bilecik tarih, kültür ve sanayi şehri ama aynı zamanda bir tarım şehri. Nüfusumuzun önemli bir kısmı tarımla uğraşıyor ve geçimini tarım kaynaklarından sağlıyor. Bu bilincin artırılması için çocuklarımızdan başlayarak bir gönüllü çalışma halinde tarım konusunda neler varsa bu konularda çalışmalar yapalım" dedi.
Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş ise, her yıl ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgilendirildiklerini ifade etti.
Öte yandan 3 gün kamp yapan öğrenciler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde sıfır atık eğitimi, ziraat ve gıda mühendisliğince meslek tanıtımı, atık pet şişeleri kullanılarak çiçek dikim etkinliği ve komposto yapımı, tarım tesisleri ile atık tesisi gezileri etkinliklerine katıldı. - BİLECİK