(proje sorumlusunun röportajıyla)- kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvarda 440 çift ayakkabı.

KABATAŞ'ta ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı. Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi 85 numarada bulunan ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına asılan 440 kadın ayakkabısı yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında ölüdürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı.

AYAKKABILAR GEÇTİĞİMİZ AY ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN SAYISI KADAR

Yaptığı proje hakkında bilgi veren Proje tasarımcısı Vahit Tuna, " Burası bir işletmeye ait yan köşe, sanat mekanı. İki duvardan oluşuyor. Bu dördüncü sergisi. Bu sergiden önce 3 sanatçı daha 6 aylık sürelerle işlerini göstermişler. Yaz başlarında verdiğim bir proje seçici kurul tarafından onaylandı. Bu projeyi yapmak üzere geçtiğimiz hafta kurulumunu gerçekleştirdik. Burada 440 çift kadın ayakkabısı bulunuyor. Bu geçtiğimiz yıl Türkiye'de erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı kadar. Son dönemde kadınlara yönelik cinayetlerde farkındalık arttı ama biz toplum olarak biraz unutmaya meyilli bir toplumuz. Maalesef bu birlikteliğimizi bir türlü koruyamıyoruz. Aslın bu Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olabilir. Herkes tarafından bu konunun ele alınıp önlenmesi gerektiğini düşünüyorum"dedi.

6 AY SERGİLENECEK

Sergilenen ayakkabıların büyük çoğunluğunun satın alındığını belirten Vahit Tuna, "Genelde ölenlerin ayakkabıları kapı önüne konulur, bende burada sergilediğimi ayakabıları bu fikirden yola çıkarak bu projeye uyarladım. Ayakkabıların bir kısmı toplandı, çoğu da satın alındı. 6 ay bu süreyle burada ayakkabılar sergilenmeye devam edecek" dedi.

İNSANLAR KADINA ŞİDDET KONUSUNDA DAHA DUYARLI OLMALI

Vatandaşlar ise projeyi olumlu buluyor. İnsanların kadına şiddet konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden, ayakkabıları yoldan geçerken gören Melike Ünlüer, "İyi bir farkındalık çalışması olmuş. Keşke her yerde böyle değerlendirmeler yapılsa… İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Erkeklerimizin biraz daha eğitimli olması lazım. Anneler ve babalar tarafından eğitilmesi lazım. En çok toplumumuzun duyarlı olması lazım. Kadına şiddeti gördükleri zaman vatandaşlarımızın kafalarını çevirip gitmemeleri lazım" dedi.

BU TARZ PROJELERİN SÜREKLİ OLMASI LAZIM

Sürekli kadın cinayetlerinin olduğunu ve artık son bulması gerektiğini söyleyen Gürsel Turan ise "Güzel bir uygulama, kadınlara ölmemesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Son 5 senedir durmadan kadınları öldürüyorlar. Gazete ve haberlerde görüyoruz kadınlar öldürülüyor. Böyle dikkat çeken projelerin sürekli olması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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ek görüntü

Görüntü Dökümü:

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-Projenin tanıtım levhasının asılması

-Vahit Tuna ile röp

-Genel ve detaylar



/////////geçilen görüntü

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Binanın görüntüsü

-Ayakkabılardan genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Muhabir anonsu: Hakan KAYA

-Kadın ayakkabılarının olduğu duvardan görüntü

-Yoldan geçen vatandaşlarla röp

-Yoldan geçen bir kişinin duvarın fotoğrafını çekmesi

-Genel ve detaylar



- İstanbul