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Proje tanıtımı ve açılış toplantısı gerçekleştirildi
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP-2019) kapsamında "proje tanıtımı ve açılış toplantısı" gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP-2019) kapsamında "proje tanıtımı ve açılış toplantısı" gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 7 projenin tanıtım toplantısına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, proje ortağı kurum müdürleri, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK
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