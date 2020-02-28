Proje tanıtımı ve açılış toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Proje tanıtımı ve açılış toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor

Proje tanıtımı ve açılış toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP-2019) kapsamında "proje tanıtımı ve açılış toplantısı" gerçekleştirildi.

Proje tanıtımı ve açılış toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP-2019) kapsamında "proje tanıtımı ve açılış toplantısı" gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 7 projenin tanıtım toplantısına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, proje ortağı kurum müdürleri, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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