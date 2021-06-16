Proje Tasarım Yarışmasının Sergisi Açılıyor - Son Dakika

PROJE TASARIM YARIŞMASININ SERGİSİ AÇILIYOR Düzce Belediyesi tarafından 'Temiz Şehir Düzce' çalışması kapsamında çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Koruma Haftasında başlatılan Resim ve Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışmasının sergi ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Düzce'yi gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir kent olarak devretmek, çocukları çevre konusunda bilinçlendirerek sorumluluk bilincini artırmak amacıyla açılan Resim ve Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması sonuçlandı. 6-10 yaş aralığındaki çocukların 'Düşün, Değiştir ve Dönüştür' sloganıyla yaptığı resim ve tasarım projeleri 17 Haziran Perşembe günü saat 13. 30'da Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde sergilenecek.

"Çocuk Gözüyle Çevre İklimi Duy" resim ve "Düşün, Değiştir ve Dönüştür" atık malzeme tasarım yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri takdim edilecek.