Proje toplantısı telekonferans yapıldı - Son Dakika

FRIT Belediye Projesi kapsamında Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği önemli projenin ihale öncesi son toplantısı telekonferans yöntemiyle yapıldı.



Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında Adıyaman merkez ilçede yenilenmesi planlanan 616 kilometrelik mevcut içme suyu hattı ile yapılması planlanan 10 bin metreküplük yeni içme suyu deposu projesinin ihale öncesi son toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanlığı FRIT Ofisi Başkanlığı temsilcileri ve İller Bankası temsilcilerinin katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. İhale öncesi son değerlendirmeleri yapan yetkililer, MADAT Fonu kapsamında Gürlevik isale hattı değişimi ve FRIT fonu kapsamında da Adıyaman İçme Suyu Hattı Yenileme Projesi ve Adıyaman İçme Suyu Deposu için hibe alınacağını belirtti.



Yetkililer, "Bu hibe ile hem Gürlevik isale hattı, hem de Adıyaman'ın içme suyu hattı baştan sona yenilenmiş olacak. Proje kapsamında 616 kilometre içme suyu isale hattı ile 10 bin metreküplük içme suyu deposu yapılacak" diye konuştu. Yetkiler ayrıca ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bilgisini de paylaştı. - ADIYAMAN