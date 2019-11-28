Proje üssü ASSİM

ASSİM ön kuluçka programında yeralan ve projeleri beğeni kazanan girişimciler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Uysal; "İnovatif denemeleri ile kendilerine bir gelecek temin ederken aynı zamanda toplumumuza, insanlığa, şehrimize de katkı sağlamaları için girişimcilerimizi destekliyoruz" dedi



Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Ön Kuluçka Programında yer alan girişimciler projelerini, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da anlattı. ASSİM Ön Kuluçka Programında yer alan, projeleri beğeni kazanan ve katılımcı belgelerini alan girişimciler, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.



'Girişimcileri destekliyoruz'



Girişimcilerin projelerini tek tek dinleyen Başkan Uysal; " Türkiye'miz de eksikliği olan inovatif denemelerin desteklenmesini, hep beraber, komşularımızın vergileri ile ASSİM'de hayata geçiriyoruz. Yeni fikri buluşu olan, inovatif denemeler yapmak isteyen insanlarımızı, gençlerimizi, girişimcilerimizi ASSİM'de kadrolarımızın gözetiminde, süpervizör gibi misafir edip destekliyoruz. İnovatif denemeleri ile kendilerine bir gelecek temin ederken aynı zamanda toplumumuza, insanlığa, şehrimize de katkı sağlamaları için girişimcilerimizi destekliyoruz"



Bilgi çağına, dünyaya uyum sağlamak



İnovatif çalışmaların ve girişimcilerin desteklenmesinin genel kamu yönetiminin de en yoğun çalışması gereken bir alan olduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal şöyle konuştu; "Teknoloji gelişimin ve girişimcilik kültürünün çok üst düzeyde ele alınması, desteklenmesi lazım. Buluş sayımızın, girişimci sayımızın hızla artması lazım. Başta genel kamu yönetimi olmak üzere tüm kurumların üzerinde çok çalışması lazım ki; bilgi çağına, dünyanın bugün geldiği noktaya uyum sağlayabilelim. Yeni kuşaklarımıza uygun bir gelecek temin edebilelim. Bunun için çalışıyoruz."



Bir yıllık çalışma



ASSİM Koordinatörü Eda Şahan ise 1 yıldır yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Girişimlerimize; fikirden şirket olma aşamasına kadar desteklerimiz oluyor. Bir diğer hizmetimizde; işini kurmuş genç girişimcilere ASSİM İnovasyon Merkezi'mizin olanaklarından yararlanma konusunda destekler sağlıyoruz. Şu ana kadar 7 girişimcimiz oldu. 2 tanesi kuluçka olarak devam ediyor, şirket aşamasındalar. Ürün ve arge çalışmalarına ASSİM İnovasyon Merkezi'mizde devam ediyorlar. 5 girişimcimizde ön kuluçka dönemimizde bulundu. Üretim, danışmanlık eğitimini bitirerek, şirketleşme yolunda çalışmalarına devam ediyorlar." - ANTALYA