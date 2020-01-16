Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, proje ve uluslararası indeksli dergilerde yayını bulunan yaklaşık 400 öğretim elemanını teşekkür belgesiyle onurlandırdı.

Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, proje ve uluslararası indeksli dergilerde yayını bulunan yaklaşık 400 öğretim elemanını teşekkür belgesiyle onurlandırdı.


2018-2019 ve 2019-2020 yılları arasında proje ve uluslararası indeksli dergilerde yayını bulunan öğretim elemanlarına teşekkür belgeleri, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen törenle verildi. Törene, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.


Törende konuşan Rektör Çamsarı, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) katıldığı toplantıda Mersin Üniversitesine yönelik olumlu geri dönüşlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Üniversitenin karnesi dediğimiz 43 kriterin yer aldığı ortalamalara baktığımızda ülke çapında ilk 10'a giren birçok bölümümüz var" diyen Prof. Dr. Çamsarı, fakülte ve bölüm bazında, veriler ışığında yapılacak incelemeler sonucunda yeni hedefler belirleneceğini de ifade etti. Çamsarı, 2020 yılı için Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite arasına girmek için çaba harcayacaklarını söyledi.


Yapacakları 'yeşil üniversite' başvurusuna da değinen Çamsarı, yapılacak çalışmaların ağaçlandırmanın dışında, katı atık yönetiminden gürültü ölçümüne kadar geniş bir alanı kapsadığını vurgulayarak, bu konuya verdikleri önemin altını çizdi.


Tören kapsamında 400'e yakın akademik personele belge dağıtıldı. TÜBİTAK, AB ve diğer kurum destekli bilimsel araştırma projelerinde yürütücü, koordinatör ve destekçi görevlerindeki başarılarından dolayı öğretim elemanlarına teşekkür belgeleri, Rektör Çamsarı ve üniversite yöneticileri tarafından takdim edildi.


Ayrıca sağlık, sosyal ve fen bilimlerinde uluslararası indeksli bilimsel dergilerde yayın yapan öğretim elemanları da belgelerini birim yöneticilerinden aldı. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Rektör, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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