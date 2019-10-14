Son Dakika Haberleri: Proje yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi
Son Dakika Yaşam Proje yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi

Proje yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi

2 saat önce

Bozüyük'te, 2019 eğitim öğretim yılında e-Twinning ve TÜBİTAK projesi yürütücületine düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.

Proje yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi, System.String[]

Bozüyük'te, 2019 eğitim öğretim yılında e-Twinning ve TÜBİTAK projesi yürütücületine düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.


Fen Lisesi Konferans Salonunda yapılan törenle tüm proje yürütücüsü öğretmen ve idarecileri teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi. Törende kısa bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, "e-Twinning projesi yapan (83) öğretmen ve Tübitak Projesi yapan (59) Öğretmen arkadaşımı yürekten kutluyorum. Emeklerinize, alın terinize sağlık. Eğitimde taş üstüne taş koyan herkes, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünü en çok uygulayan insandır. Çocuklarımızın saçını okşayan ve onların gönüllerine dokunan Değerli Öğretmenlerim; iyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyorum.Geçen yıl öğretmenlerimizin yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönem birçok başarılı projeye imza atan proje yürütücülerimizin bulunduğumuz bu eğitim öğretim yılında da başarılı çalışmalarının devamını diliyor. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Tübitak, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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