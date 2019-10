Projebank07 projesi hayata geçirildi

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımda dijitalleşme çalışmaları kapsamında "Projebank07" mobil veri bankası hayata geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, yenilik ve iyi uygulamaların yayılması, sosyo-ekonomik kalkınma hızının daha büyük ivme kazanması için dünyada en önemli etkileşim kanallarından birinin başka yerlerde yapılmış ve başarılı olmuş iyi uygulamaların yöre şartları göz önüne alınarak yapılan adaptasyonu olduğunu belirtti.

ProjeBank07'nin kurumlarının insan kaynaklarınca hazırlanmış mobil bir proje veri bankası olduğunu ifade eden Özen, "ProjeBank07 ile bir ilk olarak ücretsiz ve üyelik gerektirmeden tarım başta olmak üzere açık kaynak olarak çeşitli yerlerde uygulanmış birçok proje örneklerini indirme imkanı sunulmaktadır." dedi.

ProjeBank07 uygulamasının dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve geliştirilebilir formatta tasarlandığını aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Best practice modeli ile ProjeBank07 uygulamasında en iyi proje örnekleri derli toplu olarak sunulmakta ve kullanıcıların yayınlatmak istediği projeleri gönderme imkanı verilmektedir. ProjeBank07 uygulamasında her gün büyüyen ve iyice karmaşıklaşan internetin büyük veri yapısı içerisinde kişi ve kurumlara tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok değişik uygulanmış proje örnekleri ve formatları kategorilendirilerek sunulmaktadır. ProjeBank07 örnek projeleri tarama ve indirme imkanı vermektedir. Proje havuzumuzda biriken ve açık kaynak olarak sunulan en iyi uygulamaların ülkemizin her yerinde ilham kaynağı olmasını, projelerde kullanılan örnek iş akışlarının yeni hazırlanacak projelerde model olarak kullanılabilmesini, öğrenme süreçlerini hızlandırmasını, daha fazla proje yapılabilir ve uygulanabilir hale getirmesi hedeflenmektedir."