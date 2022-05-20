Project Palianytsia duyurduldu - Son Dakika

Project Palianytsia duyurduldu

Project Palianytsia duyurduldu
Son Güncelleme: 23.05.2022 07:42

Yaptığı Sherlock Holmes oyunlarıyla bilinen Frogwares, Project Paliantysia isimli bir korku oyununun duyurusu yaptı.

Sherlock Holmes oyunlarının geliştiriciliğini yapmasıyla öne çıkan Frogwares bu defa da bir korku oyunuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Frogwares'in önemli isimlerinden Sergey Oganesyan oyunla ilgili yaptığı açıklamada oyunun şu an sorunsuz şekilde geliştirildiğini fakat bazı aksaklıkların olduğunu söyledi.

Oganesyan "Frogwares'in merkezi, savaşın sürdüğü Ukrayna'da bulunuyor. Büyük ölçüde zorluklar yaşansa da bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Şu anda neredeyse tamamen sıfırdan bir şey yapıyoruz ve bu şartlar altında çok daha zorlu bir sürecin geçeceğini biliyoruz." diyerek Rusya-Ukrayna savaşına ve bunun getirdiği zorluklara dikkat çekti.

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Project Palianytsia duyurduldu

Oganesyan yaptığı açıklamada ayrıca savaşın, kaynakları ve iş akışlarını kontrol etmek konusunda Frogwares'i bir hayli zorladığını ve stüdyonun oyunculara oyun sunmasını zorlaştırdığını söyledi. Oganesyan yakın zamanda oyunla ilgili yeni duyuruların yapılacağını da belirtti ve bu zorlu süreçte onlara destek olan herkese teşekkür etti. Şimdilik gizem ve korku oyunu olacağını bildiğimiz Project Palianytsia hakkında yakında daha fazla şey duyacakmışız gibi görünüyor.

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Ukrayna'nın yanı sıra İrlanda'da da ofisleri bulunan Frogwares bugüne kadar pek çok Sherlock Holmes oyununun yapımcılığını üstlendi. Ayrıca stüdyo 2021 yılında Sinking City isimli Love Craft'tan büyük esintiler taşıyan gizem oyunuyla da oyunculardan olumlu geri dönüşler aldı. Frogwares'in en son Kasım 2021'de Sherlock Holmes: Chapter One'ı çıkarmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ve stüdyonun ana merkezinin de Kiev'de olması Frogwares çalışanlarını bir hayli sıkıntılı bir duruma soktu. Stüdyonun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini ise ileride göreceğiz.

Project Palianytsia duyurduldu
Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Project Palianytsia duyurduldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Project Palianytsia duyurduldu - Son Dakika
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