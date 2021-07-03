Project Relic İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı - Son Dakika

Project Cloud Games, yaklaşmakta olan çok oyunculu oyunu için son prototip oyun fragmanını paylaştı. Ne yazık ki, geliştirici ekip herhangi bir ek ayrıntı açıklamadı (oyunun 2023 çıkış tarihini hedeflediğini bilmemize rağmen).

Project Relic

Oyunun direktörü, oyun için yayınlanmış olana bu yeni video için kısa bir açıklamada bulundu.

"9 geliştiriciden oluşan küçük bir Indie oyun şirketi olmasına rağmen, tutkumuz ve anlayışımızla duyusal bir oyun yapıyoruz. Şirketimizin amacı "normalin ötesinde daha iyi keyif almaktır". Oyun kullanıcılarımıza yeni dünyayı ve daha önce hiç maruz kalmadıkları eğlenceyi deneyimleme fırsatı vermek istiyoruz. Bu oyun içi oyun görüntüsü, oyunumuzun Project Relic'in son prototipidir. Üretmenin sadece başlangıç ??noktası olduğunu düşünüyoruz ama son halinin hepinize olağanüstü bir deneyim yaşatacağından eminiz."

Güney Koreli stüdyo Project Cloud Games, 2023'ün başlarında PlayStation, Xbox ve PC'ye gelecek çok oyunculu aksiyon oyunu Project Relic'i duyurdu. Belirli konsol platformları açıklanmadı.

Project Cloud Games, oyunun açıklamasında aslında Dark Souls veya From Software'den bahsetmiyor, ancak oyunun Dark Souls'tan ilham aldığı apaçık ortada. Üçüncü şahıs bakış açısı ve karakter modeller, dinamik, hassas kılıç oyunu, dev bosslar ve hatta fragmanda kullanılan basit beyaz yazı tipi ve siyah arka plan, hepsi Souls oyununa benziyor. Bu kötü bir şey değil, ama size ne bekleyeceğiniz konusunda bir fikir veriyor.