Son Dakika Haberleri: Projektörle kaçak ava ceza yağdı
Son Dakika 3. Sayfa Projektörle kaçak ava ceza yağdı - Son Dakika

Projektörle kaçak ava ceza yağdı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri ile jandarmanın ortaklaşa yaptığı denetimlerde el projektörü ile yasadışı avlanırken yakalanan şahıslara 6 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Projektörle kaçak ava ceza yağdı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri ile jandarmanın ortaklaşa yaptığı denetimlerde el projektörü ile yasadışı avlanırken yakalanan şahıslara 6 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, yaban hayatının dengesini korumak ve kaçak avla mücadele etmek için 24 saat aralıksız görev yapıyor. Hangi yöntemi kullanırlarsa kullansınlar kaçak avcıların peşini bırakmayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin ilçesinde Tanır Jandarma Karakolu'nda görevli jandarmalarla birlikte denetimlerde bulundu. Denetimlerde, el projektörü ile yasadışı olarak tavşan avı yapan şahıslar yakalandı. Şahısların kaçak avda kullandıkları 2 adet tüfek ile diğer malzemelerine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, kara avcılığını düzenleyen 4915 sayılı kanun çerçevesinde 6 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, jandarma ve fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları kaçak av mücadelesinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kahramanmaraş, Afşin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı?
Miras kavgasında eniştesini öldürdü Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 23:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Projektörle kaçak ava ceza yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]