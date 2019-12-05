Projeler hayata geçiyor

Doğasıyla ve konumuyla sporseverler tarafından tercih edilen Hacılar'da, hayırsever Fevzi Mercan'ın desteği ile yapımı devam eden Hacılar Stadyumu'nda sona gelindi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, söz verilen projelerin tek tek hayata geçirildiğini söyledi.



Hayırsever Fevzi Mercan ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte stadyum inşaatında incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, inşaat çalışmalarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi.



Hacılar Akyazı Mahallesi'nde yapımı devam eden Hacılar Stadyumu'nda yürütülen çalışmaları inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, "Hayırseverimiz, değerli büyüğümüz, ilçemizin değeri Fevzi Mercan amcamızın kıymetli desteği ile ilçemize kazandırdığımız çok anlamlı bir proje olan Hacılar Stadyumu'nda sona geldik. Hayırseverimiz Fevzi Mercan amcamızla ve Meclis Üyelerimizle stadyum inşaatında son durumu birlikte inceledik. Hayırseverimiz İlçemize, İlimize, Türkiye'mize yakışır şekilde bir stadyum armağan etmiş oldu. Gençlerimizin ve kulüplerimizin teşekkürlerini ve şükranlarını Fevzi amcamıza ilettik. Stadyum inşaatımız yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış durumda. İnşallah mayıs ayı itibariyle sporcularımız burada topbaşı yapabilecekler. Erciyessporumuza, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübümüze de ayrı ayrı binalar yaptık. 23 bin metrekarelik bir alanı ilçemize saha olarak kazandıran Fevzi amcamıza hayırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. İlçemize yeni yeni eserleri hep beraber birlikte kazandıracağız. Biz çalışacağız, Hacılarımız kazanacak." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ