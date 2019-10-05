Son Dakika Haberleri: "Projeler üretmeye gayret gösteriyoruz"
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"Projeler üretmeye gayret gösteriyoruz"

47 dakika önce

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, partilerini bir adım daha ileriye taşımak için projeler üretmeye gayret gösterdiklerini bildirdi.

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Muhammet Gökmen, partilerini bir adım daha ileriye taşımak için projeler üretmeye gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bir süre önce AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Başkanlığı görevine getirilen Gökmen, yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

Göreve geldikten hemen sonra ekibiyle bir program hazırladığını anlatan Gökmen, bu programda ilçede neler yapabileceklerini masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Gökmen, partililerin sorunlarını dinlediklerini ve çözüme kavuşturmak için gerekli adımları attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Verilen görevi layıkıyla yerine getireceğimize inancımız tam. Genel merkezimiz takdirini bizden yana kullandı. Bu takdire layık olmak için, ekibimizle beraber ilk gün ve hatta ilk dakikadan beri çalışıyoruz. 'AK Parti'yi bir adım ileriye daha nasıl taşırız' diye projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Üye kaydından, yürütme toplantılarına, mahalle ziyaretlerinden hasta ziyaretlerine birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz. 4 ay sonra kongremiz var. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bu arada toplantılarımız, ziyaretlerimiz ve diğer işlerimiz de devam ediyor."

Marmaraereğlisi, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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