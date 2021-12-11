Projeler Üst Kurulu Toplantısı, Valimiz Mustafa MASATLI'nın Başkanlığında Gerçekleştirildi

Valimiz Mustafa Masatlı, ilimizde tarım, sanayi, turizm, hizmet sektörü, kırsal kalkınma gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Amasya Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TKDK İl Koordinatörlüğü, KOSGEB, OKA İl Koordinatörlüğü ve AB Proje Ofisinden yetkililer yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Valimiz Mustafa Masatlı şunları kaydetti: "İlimizde Valiliğimizin koordinesinde çeşitli kurumlarımız tarafından hazırlanan projeleri değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu yıl toplam bütçesi yaklaşık 142 milyon TL olan 62 projeyi DOKAP'a sunmuş bulunuyoruz. Geçen yıl DOKAP'a üye 11 il arasından en yüksek proje desteği alan 4. il, OKA Mali Destek Programından ise en yüksek payı alan il konumundayız.

Mevcut 6 coğrafi işaretimize, 24 yeni ürünü eklemek için de gerekli başvuruları yapmış bulunuyoruz. Bugün itibariyle Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği ile Toyga Çorbasının coğrafi işaret süreci sonuçlanmış olup, coğrafi işaretli ürün sayımız 8'e çıkmıştır. YHKB tarafından hazırlanan Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi de, DSİ Bölge Müdürlüğünün olumlu görüşü ile DSİ Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Yine Kasım ayı içerisinde Çiğdemli Köyünde yapımı tamamlanan meyve sebze kurutma tesisi tam kapasiteyle çalışmaya başlamıştır. Kral Kaya Mezarları ile Harşena Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine alınması çalışmaları kapsamında Alan Başkanlığımız, Alan Yönetim Planını hazırlamak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

2022 yılında uygulanacak SOGEP Mali Destek Programı kapsamında kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza programın detayları ve kapsamı hakkında Valilik AB Proje Ofisimiz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 2021 yılında gerek OKA, gerek DOKAP, gerekse diğer hibe ve destek programlarından Amasya azami düzeyde faydalanmıştır. 2022 yılında İlimize sağlanan bu desteklerin daha da artması için ilgili kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürecektir.

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, Valilik AB Proje Ofisi Koordinatörü Mustafa Örgüt tarafından ilimizde davam etmekte olan proje çalışmalarına ilişkin bir sunum yapıldı. Toplantıda daha sonra kurul üyeleri kendi görev alanları özelinde devam etmekte olan proje ve çalışmalara dair bilgiler aktardılar. Toplantıda ayrıca çeşitli başlıklarda devam eden proje çalışmaları ve farklı alanlarda yapılabilecek projelere ilişkin öneriler dile getirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.