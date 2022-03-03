Son dakika haber: İSTANBUL-'PROJELER YARIŞIYOR, GENÇ GİRİŞİMCİLER KAZANIYOR' YARIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika

Mart ayının ilk haftası Girişimcilik Haftası olarak kutlanıyor. Sultanbeyli Belediyesi de gençler için girişimcilikle ilgili yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik girişimcilik projeleri yarışması düzenliyor. Yarışmada belirlenen iki kategoride dereceye giren gençlere Girişimcilik Çalışma Ofisi tahsis edilecek.

Sultanbeyli Belediyesi gençleri desteklemeye devam ediyor. Geçen günlerde Sultanbeyli'de ikamet eden ve İstanbul'daki üniversitelerde eğitim gören gençlerin İstanbulkart abonman ücretlerini karşılayacağını açıklayan Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmelerine imkan sağlıyor. Projeler Yarışıyor, Genç Girişimciler Kazanıyor adlı bir yarışma düzenleyen Sultanbeyli Belediyesi, yarışmanın ana konusunu 'Sosyal İnovasyon' olarak belirledi.

EN FAZLA ÜÇ KİŞİLİK TAKIMLA KATILABİLECEKLER

Yarışmaya başvurular 3 Mart'ta (Bugün) başladı ve 19 Mayıs'ta sona erecek. 1 Temmuz 2022 tarihinde sonuçların açıklanacağı yarışmaya katılımcılar bireysel ya da en fazla üç kişilik takım halinde katılabilecek. Proje başvuruları ve proje dosyası www.projeleryarisiyor.com adresi üzerinden kabul edilecek. Birçok ödülün verileceği yarışmaya sosyal inovasyon alanında projesi bulunan 14-24 yaş arası gençler başvuru yapabilecek.

GİRİŞİMCİLİK OFİSİNİ KULLANABİLECEKLER

14-18 ve 18-24 yaş arası olarak belirlenen iki kategori içinden; dereceye giren yarışmacılara 1 yıl boyunca Girişimcilik Ofisi'ni kullanma imkanı sunulacak, tablet hediye edilecek.

Gençlere inancının ve güveninin tam olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,

'Mart ayının ilk haftası girişimcilik haftası, bu vesileyle bizler de özellikle genç girişimci kardeşlerimize destek olmak için 'Projeler Yarışıyor, Genç Girişimciler Kazanıyor' projemizi hayata geçirmiş oluyoruz. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerimiz projelerini projeleryarisiyor.com'a ulaştırabilecekler. Jürinin değerlendirmesi neticesinde genç kardeşlerimize bir yıl boyunca ofis hediye etmiş olacağız. Burada ister tek olarak ister takım halinde çalışabilecekler. Ülkemiz için yeni projeler üretmeye devam edecekler.? dedi.

'PROJEMİZLE TÜRKİYE'YE KATKIDA BULUNACAĞIZ'

Yarışmaya katılacak olan Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Melek Naz, 'Sultanbeyli Belediyesi; girişime ilgi duyan, girişim potansiyeli olan; potansiyelli kişilerin kendilerini, girişimlerini ifade ederek bir alanda bunları geliştirerek ilerlemesine katkıda bulunabilecek bir yarışma düzenledi. Şu anda zaten ofisteyiz ve bu yarışmanın bize güvenilip düzenlenmesi gurur verici. Bizim projemiz yapay zeka sistemlerinin tarımda uygulanmasıyla tarımda verimliliği hedefleyen bir proje. Biz tarımsal sistemlerde hem üreticiye katkıda bulunacak hem de üretim ekonomisine katkıda bulunacak teknolojilerle tarımda gelişimi ve Türkiye'yi bu konuda geliştirmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.

'GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİ OLUŞACAK'

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yakup Ablak da 'Sultanbeyli Belediyesi bu yarışmayla fikirleri ve vizyonu olan gençler için bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Burada bir girişimci ekosistemi olması için ofisler bulunmakta. Sultanbeyli Belediyesinin gençler için hazırladığı yarışma sonucunda bu ofislerde gençler hem bir kazanım elde edecek hem de birbirleriyle iletişim halinde olarak bir girişimci ekosistemi oluşturmuş olacak. Bunun için de Sultanbeyli Belediyesine teşekkür ederiz.' dedi.