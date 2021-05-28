Projeleri görmek için Karadeniz'den Mersin'e geldiler

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve aralarında başkan yardımcıları ve meclis üyesinin de olduğu heyet, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın hayata geçirdiği projeleri yerinde görmek için Mersin'e geldi.

Mezitli'de dolu dolu iki gün geçiren Köse ve heyeti, başta kadın üretici pazarları, mutlu yaşam köyü, kent içi tarım projesi, sanat çarşısı, down kafe, gönüllü serası, aratos spor tesisleri, balık pazarı, emekli evi, kafe kütüphane ve hobi bahçelerini gezerek bilgi aldı. Antik Liman Alanında bulunan "I LoveYou Mezitli" yazısının önünde fotoğraf çektiren, Viranşehir Sahilinde yürüyüş yapan, Aratos'un Anıt Mezarı ve Soli Pompeiopolis'i ziyaret eden ekip, hayranlıklarını gizleyemedi. Ziyaretleri esnasında çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar konuk heyete büyük ilgi göstererek ikramlarda bulundu. Tirat Mutfak Atölyesinde Başkan Tarhan'la yemek yapan Elif Köse, bu alanda da yetenekli olduğunu gösterdi. Köse, Başkan Tarhan'la birlikte yaptığı makarnayı aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve konuklara ikram etti.

Makamda bir araya gelen konuklar, ziyaret ettikleri projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz'den Akdeniz'e yaptıkları ziyarette çok özel projelerle karşılaşmaktan ve çok iyi ağırlanmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Geçtiğimiz yıl Mezitli'den bir heyeti kadın üretici pazarlarını görüşmek üzere Safranbolu'da ağırlamıştık. Anlattıklarından oldukça etkilendik ve arkadaşlarımızla bu projeleri yerinde görmek için fikir birliğine vardık. Projelerin başarıyla ortaya konulması ve uygulanmasında yakalanan başarı bizler için son derece bilgilendirici oldu. Çok güzel şekilde ağırlandık. Zamanımız iki günle kısıtlı olduğundan daha pek çok projeyi gezememiş olmamızdan dolayı üzgünüz. Taş mektep, aktif yaş alma merkezi gibi projeleri de umarım bir daha ki ziyaretimizde görürüz" şeklinde konuştu.

Mezitli'nin sınırlarını aşarak artık dünya genelinde bilinen bir kent olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Karadeniz'in uç noktasından konukları ağırlıyor olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin çok önemli projeleri olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Kendilerini davet ederek Mezitli'de hayata geçirdiğimiz projelerimizi anlattık, benzer kültüre sahip olmamız nedeniyle Safranbolu'da yapılabilirliği üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı olarak ortak çalışma alanları konusunda çok değerli kazanımlar edindik. Nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MERSİN