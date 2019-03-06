Son Dakika Haberleri: Projelerimiz İle Hendek Sınıf Atlayacak, Daha Yaşanabilir Hale Gelecek

Projelerimiz İle Hendek Sınıf Atlayacak, Daha Yaşanabilir Hale Gelecek

14 dakika önce

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu gittiği her yerde projelerini anlatarak "Projelerimiz Hendek'i daha yaşanılır bir ilçe konumuna getirerek, sınıf atlatacaktır" dedi.

Projelerimiz İle Hendek Sınıf Atlayacak, Daha Yaşanabilir Hale Gelecek, System.String[]

Pazaryerini ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu, Pazar yerinde coşku ile karşılandı. Çocuk, genç, yaşlı demeden herkesle iç içe olmaya devam ediyor. Esnaf ve vatandaşların sohbet edip dertlerini dinledi. Projelerinden bahseden Babaoğlu vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Babaoğlu '' Vatandaşlarımızın bize karşı göstermiş olduğu yoğun sevgi için herkese şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın sevgisine karşı bizde belediye başkanı olursak Hendeği projelerimizle daha iyi bir yer haline getireceğiz, mevcut projelerimizde yer alan Pazar yerleri ile pazara ulaşım zorluğu, otopark problemi ve haftada en az3 gün, farklı mahallelerde kurmayı planladığımız pazarlarımızda daha düzenli denetlenen, vatandaşın ve esnafın mağdur olmadığı, şeffaf bir pazarcılık anlayışı ile hizmet verilecek sağlıklı ve kaliteli Pazar yerleri oluşturacağız.

Projemizde Satış yerleri, Zabıta bürosu, Çöp toplama alanları, Dinlenme alanları, Bebek bakım üniteleri, Çay ocakları bulunacaktır'' dedi.

Babaoğlu Çocuklarla Buluştu

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu Pırıltı ve kreş ziyaret etti. Kreş'teki öğretmenlerle sohbet eden Babaoğlu kreş'teki çocukları unutmadı çocuklarla parkta ve sınıflarında oyun oynadı.

Babaoğlu '' Geleceğimiz olan çocuklar için daha güzel bir Hendek bırakmak için elimizden genli yapacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için projeler hazırladık gerek Macera Parkı, kültür turları ve Okul gibi projelerimiz var. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Babaoğlu Dur Durak Bilmiyor

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu Pazaryeri ve Kreş ziyaretinden hemen ardından ev ziyaretleri gerçekleştirmesinin ardından Yağbasan, Akarca ve Sofular Mahallerini ziyaret etti.

Babaoğlu gittiği her yerde başkan gibi karşılanmaya devam ederken mahallerde coşkulu sevgi dolu karşılandı. Projelerinden bahseden Babaoğlu olumlu tepkiler alıyor.

Babaoğlu '' Bireysel ve toplumsal kalkınmamızın sağlanması ancak ve ancak tüketimi azaltıp üretimi artırmakla mümkündür. Şehrimizin verimli toprakları; başlatacağımız topyekün kalkınma programlarıyla ve vatandaşlarımızın katılımıyla üretime kazandırılacaktır. Hali hazırda kullanılmayan tüm devlet arazileri, belediyemizin önderliğinde teknolojik altyapı, bilimsel ve akılcı projeler ile uluslararası standartlarda üretim alanları haline getirilecektir. Belli hedeflerimiz mevcut bu hedefler ışığında ilerleyeceğiz. Ayrıca her mahalleye eşit hizmet görecek, herkese eşit ve adil davranacağız'' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:25 Kaynak: Bültenler

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