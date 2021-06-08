"Projelerimizi Bugüne Değil, Geleceğe de Hizmet Etmesi İçin Planlıyoruz" - Son Dakika

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bölgenin denize en yakın mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanı'nda yürütülen çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Başkan Tavlı, burada yaptığı açıklamada, "Projelerimizi sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet etmesi için planlıyoruz. Sosyal tesisler yönünden zengin bir şehir haline getirerek turizm açısından kentimizin değerini her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. " dedi.

Ünye Belediyesi'nin Asarkaya Kent Ormanı'nda yaptığı çalışmalar, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından basınla paylaşıldı.

Asarkaya Kent Ormanında gerçekleştirilen basın gezisine AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir, İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimi ve basın mensupları katıldı.

Başkan Tavlı, burada yaptığı açıklamada, yapılan çalışmaların ilçeye değer katması için gayret ettiklerini ifade etti.

-"Asarkaya Kent Ormanı İlçemizin Turizmine Önemli Katkı Sağlayacak"-

Asarkaya Kent Ormanı'nda yapılan çalışmalara değinen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaların kent turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Tavlı, "Kent Ormanımızda mini bir hayvanat bahçesi oluşturduk. Buraya gelen çocuklarımız bu sevimli hayvanlarımızı tanıma ve görme fırsatı bulsunlar istedik. Burası eskiden mezbelelik bir haldeydi. Güzel ve düzenli bir hale getirmiş olduk. Yine spor tesisleri anlamında da hizmet verebilecek basketbol, voleybol ve futbol sahası gibi alanlar oluşturduk. Özellikle Ünye manyetik kum zemininden oluşan voleybol ve futbol sahaları oluşturarak ziyaretçilerimizin stres atmalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. " dedi. Kent ormanının çevresinde ziyaretçilerin yürüyüş yapabileceği bin 400 metrelik bir yürüyüş yolu yaptıklarını da kaydeden Belediye Başkanı Hüseyni Tavlı, yürüyüş yolu ile piknik alanını birbirine bağlayan geçiş yolları yaptıklarını söyledi.

-"Burada Tamamlanması Gereken, Sadece Kafeterya ve Restoran Bölümü Kalmış Durumda"-

Ziyaretçilere keyifli bir seyir zevki sunacak olan restoran bölümünde çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Tavlı, "Bu tesisimizde İnşallah hemşerilerimize en geç Eylül ayı itibari ile hizmet verecek hale dönüştürülecek, hızlı bir şekilde burada çalışmamızı yürütüyoruz. Asarkaya Kent Ormanı'mız yine kısıtlama sonrasında pandemi şartlarının gevşetilmesi ile birlikte hemşerilerimizin piknik alanında çok daha rahat, keyifli ve huzurlu bir şekilde istifade etmelerini sağlayabilmek adına bütün olarak yenileme çalışmasına girişmiştik ve sonuna geldik. Burada tamamlanması gereken sadece bu mevcut bulunduğumuz kafeterya ve restoran bölümü kalmış durumda. Bunun haricinde ise devam eden bir yol güzergahımız var. İnşallah iki ya da üç patlatma daha gerektiren bir yerimiz var. O da tamamlandığında en kısa zamanda o yolunda asfaltlanması ile birlikte bu bölgedeki çalışmalarımızın sonuna doğru gelmiş olacağız. Bu yıl itibari ile Asarkaya Kent Ormanı'nda yaptığımız yenileme çalışmalarını tamamlamış ve hemşerilerimizin hizmetine konforlu bir şekilde sunmuş olacağız. " dedi.

-"Sosyal Belediyeciliği Önemsiyoruz"-

Belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyeciliği de önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu anlamda vatandaşların uygun ücretler ve kaliteli hizmetle zaman geçirebilecekleri tesis hizmetleri vermeye gayret ettiklerini belirtti. Bu anlamda tesislerde ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Tavlı, "Binicilik tesislerinde olsun Atatürk Parkında olsun, Tilla kafede olsun pandemi kısıtlama tedbirlerinin kalkması ile birlikte hemşerilerimizin sosyal tesislerimizden daha keyifli daha huzurlu ve aynı zamanda aile bütçelerini sarsmayacak bir şekilde hizmet almalarını sağlamak üzere hazır bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sosyal tesisleri neden bu kadar önemsiyorsunuz derseniz orta ve dar gelirli hemşerilerimizin de bu tür mekanlarda aileleri ve sevdikleri ile zaman geçirmelerini sağlamak üzere uygun fiyatlarla en güzel alanlarda zaman geçirmeleri için bu hizmetleri yürütüyoruz. Yoksa sosyal tesislerimizde para kazanmak ve burada kazandığımız para ile de hizmet etmek anlayışında kesinlikle değiliz. Buralarda hemşerilerimizin daha uygun bir şekilde hizmet almalarını ve zaman geçirmelerini sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Projelerimizi sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet etmesi için planlıyoruz. Sosyal tesisler yönünden zengin bir şehir haline getirerek turizm açısından kentimizin değerini her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. " diye konuştu.

-"Diğer Belediyecilik Hizmetlerimiz de Hızlı Bir Şekilde Devam Ediyor"-

Sosyal Belediyeciliğe önem verirken diğer belediyecilik hizmetlerinin de aksamadan ve hızla devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Belediyeciliğin asli unsuru olan alt yapı ve üst yapı çalışmalarında da hizmet vermeye devam ediyoruz. Kırsalda şu anda 75 km'nin üzerinde bir beton yol çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız. Aynı şekilde Ünye Belediyesi'nin uhdesinde olan yaklaşık olarak 2 bin 180 kilometrelik yol ağında hem malzemeli bakım hem kanal temizliği olmak üzere tüm noktalarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hemşerilerimizin buralardan istifade ederken konforlu bir şekilde faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bu kadar yol ağının tamamını aynı anda ki; Büyükşehir belediyemizle birlikte yaklaşık 3 bin kilometrelik yol ağına sahibiz. Aynı anda hem betonla hem asfaltla buluşturmanın mümkün olmadığını sizler de takdir edersiniz. Ama son sürat gayretle ve azimle 7/24 esası ile hizmet üretmeye ve buralarda ki sorunları da çözmeye çalıştığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. " dedi.

-"Konkasör Şantiyesinde Sona Gelindi"-

Yol çalışmaları için önemsedikleri konkasör şantiyesinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Tavlı, "Yol çalışmalarını daha da hızlandırmak ve verimli hale getirmek için de biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce 55 dönümlük alan üzerine planladığımız beton santrali ve konkasör şantiyesi yapımına başlamıştık. Gelecek hafta itibari ile o alana hem beton santralimiz taşınmış, hem de konkasör şantiyemizin kurulumu tamamlanmış ve faaliyete geçmiş olacak. Böylece daha fazla yolu daha düşük maliyetle üretmiş olarak hemşerilerimize çok daha fazla yol hizmetini götürmüş olacağız. " diye konuştu.

-"Ünye'mize Çok Önemli Spor Tesisleri Kazandırıyoruz"-

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptıkları girişimlerle Ünye'ye 5 yeni spor tesisi kazandıracaklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

"AK Parti Ünye İlçe Başkanımız Kenan Selim Argan, Kadın Kolları Başkanımız Neşe Akgül Tiyaloğlu, Gençlik Kolları Başkanımız Abdulkadir Demir ile geçtiğimiz hafta Ankara ziyareti gerçekleştirerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ilçemize kazandırılacak spor tesisleri için protokol törenine katılmıştık. Protokol ile ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu başta olmak üzere semt sahaları kazandırmış olacağız. Yine geçtiğimiz günlere projesini Ünye Belediyemizin yürüttüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapımı tamamlanan Çınarsuyu Bölgemizde yer alan halı sahayı hizmete sunmuştuk. Bu tesiste gençlerimiz spor faaliyetlerini gönül rahatlığı ile yürütmüş olacak. Yine Binicilik tesislerimizde Amatör Spor Kulüplerimizin yararlanacağı giyinme kabinlerinin de yer alacağı bir yapının yapım aşaması devam ediyor. Bu yatırımlar amatör spor kulüplerimiz gelişimi ve gençlerimizin çok daha fazla spor ile iç içe olabilmeleri adına önemli kazanımlardır. Protokol ile Pelitliyatak, Fatih, Yüceler ve Atatürk mahallelerimize semt sahaları kazandırmış olacağız. Yine protokol kapsamında ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu kazandırmış olacağız. Karadeniz ne yazık ki iklimsel şartlar nedeni ile uzun süreli yüzme imkanının olmadığı bir deniz. Yarı Olimpik yüzme havuzu ile gençlerimiz 12 ay yüzme sporu ile iştigal etmiş olabilecekler. "

-"Ünye'mize Modern Bir Huzurevi Kazandırıyoruz"-

Ünye'de ve bölgede ihtiyaç duyulan Huzurevi yatırımı için çalışmaların devam ettiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile yürüttüğümüz girişimler neticesinde İnşallah Ünye'de diliyor ve umuyorum ki yaşlılarımızın böyle bir yere ihtiyacı olmasın. Ama olduğu zaman da endişe ve kaygısı bulunmasın diye bir huzurevi kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Projenin protokol aşamasına geliyoruz. Protokolün tamamlanması ve bir hayırseverimizin bunu hayata geçirmesiyle birlikte Bakanlığımızın marifeti ile kentimize Huzurevinin kazandırılacağını bu dönemde hep birlikte göreceğiz. " dedi.