Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeye millet destek verdi. Bu tartışma icraat yapanlarla onu engellemek isteyenler arasındadır. Kalkmışlar hala Montrö diyorlar. Hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı projelerin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz."

(İHA)