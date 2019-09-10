Son Dakika Haberleri: Projelerin sözleşmeleri imzalandı
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Projelerin sözleşmeleri imzalandı

1 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenmesi uygun görülen projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Projelerin sözleşmeleri imzalandı, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenmesi uygun görülen projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Malkara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 12 projenin sözleşmeleri Ajans'ta düzenlenen törenle imzalandı.

İmza törenine, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç katıldı.

Saraç, yaptığı konuşmada, 290 bin lira bütçeli projelerin Malkara'ya hayırlı olmasını diledi, desteklerinden ötürü Malkara Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

Trakya Bölgesi, Malkara, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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