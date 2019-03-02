Projelerini Açıklayan Bıyık; "Darıca'nın Çehresi Değişecek"

Önümüzdeki dönemde Darıca'da trafikten, millet bahçesine, eğitimden, sağlığa kadar pek çok yenilik yapılacak.

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesini açıkladı ve Darıca'yı yönetecek meclis üyesi adaylarını tanıttı. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen lansman programına AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı, İl ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, adayları ve çok sayıda partili katıldı. "Vakit Darıca vakti" sloganıyla hazırladığı seçim beyannamesini sunan Bıyık, "Şükrü Bey'den aldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

BU İLÇEYİ TESLİM ETMEYECEĞİZ

Programda ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Ufuk Acay, AK Parti'nin belediyeler eliyle çok güzel hizmetler sunduğunu belirterek "Emeği geçen, taş taş üstüne koyan herkese teşekkür ederim. Burada taahhüt edilecek bütün projelerin yapılacağını biliyorum. En büyük taahhüdümüz, zillet ittifakına, yıkım ittifakına bu ilçeyi teslim etmemektir" dedi.

YOLUMUZA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ

Ülkemizin geleceği adına Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise "Güçlü bir demokrasinin yerleşmesi anlamında Türkiye dünyanın liderliğini yapıyor. Siyasi partiler bu ülkeye hizmet etmek için kurulur. Biz ülkesini seven, dinini seven ülkesinin birliğini önemseyen, bütün dünya mazlumlarının sesi olma adına yaptığımız çalışmalarla 31 Mart'tan sonra daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Diğer siyasi partiler bizi taklit ediyorlar, taklit ederek bu işi yapamazsınız" ifadelerine yer verdi.

MUZAFFER BIYIK'LA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ

Programda vatandaşlara hitap eden Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Muzaffer kardeşimin hazırladığı beyannameyi birlikte hazırladık. Onunla bir takım oyunu kuracağız. Yukarıda hükümetimiz, büyükşehir belediyemiz ve belediyemizle üçlü olsun, güçlü olsun diyorum. Vatandaşımız teveccüh ederse güçlü oluruz. Sizden Muzaffer kardeşimi istiyorum, onunla iyi bir takım olacağız. Buradaki beyanlar benim de beyanımdır, projeler benim de projelerimdir, sonuna kadar Darıca'ya Kocaeli'ye hizmet etmek istiyoruz" dedi.

VAADLERİN ALTINA İMZA ATACAĞIZ

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise "Liderlerimiz dünyayı şaşırtmaya devam ediyor, biz de burada Zillet İttifakı'nı şaşırtacak işler yapıyoruz. Burada AK Parti kadroları MHP kadrolarıyla birlikte. İleriyi gören, küresel güçlerin yaptıklarına müsaade etmeyen liderler Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli. İnanın bana siyaset ikinci planda kalacak. Buradaki bütün vaatlerin altına Milliyetçi Hareket Partisi de imza atacaktır. Biz Cumhur İttifakı'nın Darıca'da en üst noktaya çıkması adına çalışacağız. Tüm ülkücüler analarının ak sütü gibi Cumhur İttifakı'nın altına oylarını atacaktır" dedi.

PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise "Sizler gibi bizler de projelerin hem takipçisi hem destekçisi olacağız. İl Başkanlığı olarak her zaman Muzaffer Başkanımızın yanında olacağız. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'dan sonra halkın kendisinin oluşturduğu bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin geleceği görerek kurduğu bir ittifaktır. Pazara kadar değil, mezara kadar devam edecektir" diye konuştu.

İŞTE DARICA'NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK PROJELER

Daha sonra Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "Vakit Darıca vakti" sloganıyla hazırladığı seçim beyannamesini sundu. Darıca ve Kocaeli'nde büyük hizmetler yapıldığını belirten Bıyık "Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Biz sahadayız, halkımızla iç içeyiz. Çaldığımız her kapıda güler yüz gördük. Şükrü Bey'den aldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bu dönemde yollar, köprüler yapacağız. Ama vatandaşın derdi neyse bizim de derdimiz o olacak, vatandaşımızın gündemi neyse bizim de gündemimiz o olacak" dedi.

Bıyık, hazırladığı bir sunumla, önümüzdeki dönemde yapacağı hizmetleri şöyle sıraladı;

DARICA'YA MİLLET BAHÇESİ

Askeriyeden alınan 960 dönümlük alanda Millet Bahçesi yapılacak. Burada trafik eğitim pisti, piknik alanları, Klavuz Gençlik Kampı, Plaj alanları, Eğitim Kompleksi, İzcilik ve Aktivite alanı, Macera Parkı ve bayanlar için sosyal tesisler yer alacak.

LİSELER MİLLET BAHÇESİ'NE YAPILACAK

Ciddi okul ihtiyacımız var ancak okul yapacak yer bulamıyoruz. Şimdiki mevcut liseleri ilkokula çevireceğiz, Millet Bahçesi'ne Liseliler için Eğitim Kompleksi yapacağız.

DARICA'NIN TRAFİK SORUNU

"Darıca'nın en büyük sorunu trafik. Kentimizin nüfusu 80 binden 200 bine çıktı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tahir Büyükakın'ın büyük emek verdiği Darıca – Gebze - OSB Metro Hattını yapıyoruz. 12 istasyonlu, 31.2 kilometrelik uzunluğunda Darıca sahil ve OSB güzergahındaki hat trafik sorununu kökten çözecek.

YENİ BELEDİYE BİNASI VE KAMU BİNALARI

Belediye hizmet binamız, kaymakamlık, müftülük gibi binalarımız artık yeterli değil. Yeni bir belediye binası yapacağız, yanında kamu binaları da yer alacak. Bu binalar da Millet bahçesi içinde yer alacak.

DARICA'YA KENT MEYDANI

Ayrıca bir Kent Meydanı yapacağız. Yeni dönemde Hükümet Konağı'nın yanında bir Kent Meydanı da yapılacak.

TUZLA BAYRAMOĞLU BAĞLANTI YOLU

Darıca'nın en önemli sorunu trafik. Farklı noktalardan Darıca'ya giriş çıkışı arttırmamız lazım. Bunun için Tuzla Bayramoğlu bağlantı yolu yapılacak. Bu şehre yeni giriş yolları kazandırarak trafiği rahatlatacağız.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2'İNCİ BAĞLANTI YOLU

Osmangazi Köprüsü'nün yanına bir köprü daha yapılarak 2'inci Bağlantı Yolu yapılacak. Sanayi Caddesi - Gebze Bağlantı yolu yapılacak, 60'ıncı Yıl Dalçık Çıkışı Kavşak düzenlemesi yapılacak, aynı yerde ayrıca bir üst geçit de yapılacak.

CENGİZ TOPEL CADDESİ TAMAMLANACAK

Cengiz Topel Caddesi kamulaştırmaları bitirilerek Cengiz Topel'den Eskihisar'a yeni bir giriş kazandırılmış olacak. Ayrıca Prestij Cadde çalışmaları yapılacak.

BAYRAMOĞLU'NA AQUA PARK

Darıca'da Bayramoğlu bölgesinde deniz ve plaj olduğu için Bayramoğlu bölgesini hareketlendirecek, yap işlet devret modeliyle bir Aqua Park yapılacak.

NENEHATUN SPOR KOMPLEKSİ

İçerisinde tenis kortları, okçuluk alanı, voleybol, futbol sahası ve bir çok sportif faaliyetlerin yer alacağı bir spor kompleksi yapılacak.

BALYANOZ KOYU'NA MARİNA YAPILACAK

Balyanoz Koyu'nda da bir Marina yapılacak. Nenehatun Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın Darıca sahillerine olan uzaklığı ve sosyal alan eksikliği dikkate alınarak bir park yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, kitap okunabilen ve ikramların yer aldığı bir Millet Kıraathanesi yapılacak.

ÇOK AMAÇLI KAPALI PAZAR YERLERİ

Vatandaşlarımızın nezih ortamlarda alış veriş keyfini yaşatmak için semt pazarları inşa edeceğiz. Pazar olmadığı zamanlarda bu alanlar afet toplanma bölgesi olacak

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Kadın, çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek bir Sosyal Yaşam Merkezi yapacağız.

SOKAK HAYVANLARI BARINAĞI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca, Gebze ve Çayırova'da bulunan sokak hayvanları için Sokak Hayvanları Barınağı yapılacak. Bizler için çok önemli olan sokak hayvanlarının da can taşıdığı ve onların da bir yuvaya ihtiyacı olduğu anlayışıyla barınak inşa edilecek.

OKULLARDA TEKLİ EĞİTİM

Darıca'da arazi sıkıntısı olduğu için tekli eğitime geçemedik. Ancak şu anda Darıca'da 7 adet okul inşaatı devam ediyor. Bu okullar bittiğinde, ikili eğitimden tekli eğitime geçeceğiz.

FARABİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ EK BİNA

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ek bina yapacağız. Yeni binalar ekleyerek yatak kapasitesinin artması, ameliyatların artması ve çeşitlenmesi mümkün olacak.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE OTOPARK PLANLAMASI

Vatandaşlarımızın daha güvenli ve sosyal donatı alanlarında yeterli bir kentte yaşaması için kentsel dönüşüm hızlanacak. Otopark konusunda çalışmalar yapılacak.

SOSYAL TESİSLER

Vatandaşlarımızın kendini rahat hissedeceği, ekonomik anlamda en zengininden en fakirine kadar herkesin faydalanacağı Belediye sosyal tesisleri yapılacak.

MAHALLE KONAKLARI

Gençlerimiz, çocuklarımız için mahalle konakları yapılacak. Çocuk kreşi, diplomalı anne kursları, mutlu yuva eğitim ve gelişim kursları, El Emeğim Gün Işığına Çıkıyor, Çocuk ve Gençlik Merkezleri mahalle konaklarında yer alacak.