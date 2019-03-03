Projelerinizi Anlatırsınız Vatandaş Birimizi Seçer"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ayın birinden itibaren sizin asfaltınızı, parkınızı kim daha iyi yapacak, musluktan içilebilir suyu kim daha iyi akıtacak bunların yarışması var, o kişiyi seçeceksiniz.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ayın birinden itibaren sizin asfaltınızı, parkınızı kim daha iyi yapacak, musluktan içilebilir suyu kim daha iyi akıtacak bunların yarışması var, o kişiyi seçeceksiniz. Çıkarsınız projelerinizi anlatırsınız, vatandaş da birimizden birini seçer." dedi.



Yavaş, Keçiören Yükseltepe'de açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin önemine işaret eden, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı vaatleri anlatarak oy isteyen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayın birinden itibaren sizin asfaltınızı, parkınızı kim daha iyi yapacak, musluktan içilebilir suyu kim daha iyi akıtacak bunların yarışması var, o kişiyi seçeceksiniz. Çıkarsınız projelerinizi anlatırsınız, vatandaş da birimizden birini seçer."



Mansur Yavaş, konuşmasının ardından Keçiören Sanatoryum Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin de açılışını yaptı.

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