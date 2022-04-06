"Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışmasının Konya tanıtım toplantısı yapıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta eğitim gören lise öğrencilerinin sunacağı projeleri değerlendireceklerini söyledi.

Şahin, öğrencilere, "Başkanlık olarak sizlerin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak, insani ve milli değerlerle yetişmenizi ülkenin kaderinde söz sahibi olmanızı önemsiyoruz. Siz değerli gençlerimizi yarışma temalarımızın ilgi alanlarına giren sektörlerde gözlem yapmaya ve proje başvurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceği olan sizleri şimdiden tebrik ediyor, bu süreçteki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yapılan çalışmayla proje konuları için 9 tema belirlenirken, gençleri ihtiyacın tespiti yapma ve yapılanma sürecine dahil etmek amaçlanıyor.

Düzenlenen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.