Projeye 10 farlı okuldan 47 öğrenci ile gerçekleşti - Son Dakika

Projeyi, Özel eğitim öğretmeni Huriye Şükran Dikilitaş ve Öğretmen Yasemin Şen yürüttüler.

Öğrenciler proje kapsamında engel, engel türleri, fiziksel ve zihinsel engel, engelli olmak konularını öğrendiler. Her hafta kendi aralarında toplanarak duygudaşlık kurma fırsatı yakalayan öğrenciler geleceğe dair farkındalıklar geliştirdiler.

Proje ile ilgili bilgi veren Özel eğitim öğretmeni Huriye Şükran Dikilitaş şu açıklamayı yaptı: "Projede yar alan öğrencilerimiz otizm, aspergel, down sendromu, zihinsel engel nedir, bu bireyler nasıl eğitim alırlar, neler yaşarlar konusunu gözlemleme fırsatı buldular. Öğrencilerimiz sanal ortamda birbirleri ile kaynaştılar ve öğrenciler ve velilerimiz için keyifli bir proje oldu. Engelleri engelsizleştirelim isimli e-book oluşturuldu ve bu kitapçık sosyal medyada yayınlanarak toplumsal olarak hatırlatma ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu projeden sonra eminiz gelecek yıllarda da aynı ekiple çalışmalara devam edecektir. Proje ekibi oluşturulurken öncelikle gönüllülük esası ön planda tutularak grup oluşturuldu. Proje ekibi olarak işbirlikçi öğrenmeye dayalı görev ve sorumluluklar oluşturuldu. Proje ekibi düzenli periyodlarda toplanarak ekip çalışması şeklinde çalışmalarını sürdürdü."

Engelleri Engelsizleştirelim adlı projenin başarılarıyla tamamlandığı belirtilirken sağlıklı bireylerin özel gereksinimli bireyler ile toplumda arkadaş ortamında kendilerini özgürleştirmesi sağlanarak toplumsal bütünlük sağlandığının altı çizildi. Projede bireysel farklılıklara saygı duyma, görevler ve sorumluluklara yer verilerek özgüven kazanma, kabul görme, ait olma duygudaşlık kazanılması ön planda tutuldu.