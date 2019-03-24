Projeyle Buzağı Ölümleri Yüzde 20'ye Düşürüldü"

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Buzağılar Ölmesin Projesi" kapsamında bölgede buzağı ölüm oranının yüzde 20'ye düşürüldüğünü, bunun büyük başarı olduğunu belirtti.
DAP Bölge Kalkınma İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, idare tarafından desteklenen "Buzağılar Ölmesin Projesi" ve "Aşı Geliştirme Projesi" çalışmalarını yerinde görmek üzere Atatürk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi ile Hayvan Hastanesini ziyaret etti.
Hastanesinin fiziki altyapısı ve öğretim görevlisi kadrosuyla, burasının Türkiye
'nin sayılı fakültelerinden birisi olduğunu vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Buzağılar Ölmesin Projesi'ne sağladığımız 300 bin liralık bütçe ve fakültedeki hocalarımızın gayretiyle bin buzağının ücretsiz tedavisi yapıldı. Buradaki en önemli şey, erken müdahaledir. Çünkü erken müdahale, buzağı kaybının azaltılmasında önemli faktördür. Önceki yıllarda yüzde 70 ölülük oranı varken, mevcut altyapının iyileştirilmesiyle bu oran yüzde 20'ye düşürülmüş. Bu gerçekten büyük başarı."
Fakültenin "Aşı Geliştirme Projesi"nin de hayata geçirilmesiyle, kent ile bölgedeki çiftçilere ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağına işaret eden Demir, bu yıl tamamlanacak proje sayesinde, büyükbaş hayvan ile buzağı ölümlerinin de azaltılmasını amaçladıklarını bildirdi.
Dekan Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu da bu yılki etabı tamamlanan projeye desteklerinden dolayı Demir'e teşekkür etti.
Projenin çıktıları hakkında hazırlanan raporu ilgili makamlara sunacaklarını belirten Avcıoğlu, şunları kaydetti:
"Projenin çok önemli çıktıları, daha doğrusu direkt görünen etkileri oldu. Hastalanan buzağıların yüzde 70'ini kaybederken, bu projeyle fakültemiz hayvan hastanesine getirilen buzağıların hızlıca teşhisleri ve tedavileri yapılıp, kabul edilen hayvan hastaların yüzde 80'inin yaşadığını gördük. Bölgedeki buzağı ölümünün yüzde 80 azaltılmasıyla vatandaşa ve milli ekonomiye katkı sağlandı."
Aşı Geliştirme Projesi'nin bölge ve ülke için çok önemli olduğuna değinen Avcıoğlu, "Bu projenin çıktılarının daha da büyük olacağını düşünüyorum. Bu proje, hem bölgedeki işletme tipi aşılar ve ülke geneli için geliştirilecek aşılar konusunda hem de sağlık ürünleri anlamında yurt dışına bağımlılığımızı azaltacak." ifadelerini kullandı.