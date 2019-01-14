Proline Hangi Yönleriyle Farklılaşıyor?
1 saat önce
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Proline olarak rakiplerine kıyasla farklılaştıkları noktaları sırasıyla anlatan Kırcı, şunları söyledi: "Bizim Proline olarak öne çıktığımız birçok nokta var. Bunlardan biri girişimcilere yönelik yaptığımız yatırımlar ve teşvikler. Bir diğeri ise Bahçeşehir
Üniveristesi'nde öğrencilere yönelik eğitimler veriyor ve onları sektörü kazandırıyor olmamız. Son olarak her çözümü ve ürünü kendi bünyemizde %100 Türk mühendisler tarafından geliştiriyor olmamız."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
İstanbullu Gelin'in Esma Boran'ı, Gerçek Hali ile Hayranlarını Şaşırttı
Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı
Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi
Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti