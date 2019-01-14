Son Dakika Haberleri: Proline Hangi Yönleriyle Farklılaşıyor?

Proline Hangi Yönleriyle Farklılaşıyor?

1 saat önce

Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Proline olarak rakiplerine kıyasla farklılaştıkları noktaları sırasıyla anlatan Kırcı, şunları söyledi: "Bizim Proline olarak öne çıktığımız birçok nokta var. Bunlardan biri girişimcilere yönelik yaptığımız yatırımlar ve teşvikler. Bir diğeri ise Bahçeşehir Üniveristesi'nde öğrencilere yönelik eğitimler veriyor ve onları sektörü kazandırıyor olmamız. Son olarak her çözümü ve ürünü kendi bünyemizde %100 Türk mühendisler tarafından geliştiriyor olmamız."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
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