Proline'ın Hedefleri Nelerdir?
1 saat önce
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Proline firmasının gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projelerden bahseden Kırcı, "Biz gelecekte de güvenlik projelerine devam etmek istiyoruz. Ancak bunu geleceğe hazırlıklı bir konsept ile yeni teknolojileri öngörüp, hazırlık yaparak daha iyi şehirler kurmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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