Promer Toplantısı Gerçekleştirildi
25 dakika önce
Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (PROMER) proje eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.
Edirne Valiliği
Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (PROMER) proje eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
başkanlığında valilikte gerçekleşen toplantıda devam eden projeler hakkında görüşmeler yapıldı.
PROMER'in projesi olarak hayata geçen "Topuklu kramponlar futbol turnuvasında" kazanılan kupa ve valilik takımı forması Vali Canalp'e taktim edildi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal
ve proje merkezi personeli katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:25 Kaynak: AA
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