Son Dakika Haberleri: Promer Toplantısı Gerçekleştirildi

Promer Toplantısı Gerçekleştirildi

25 dakika önce

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (PROMER) proje eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.

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Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (PROMER) proje eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında valilikte gerçekleşen toplantıda devam eden projeler hakkında görüşmeler yapıldı.

PROMER'in projesi olarak hayata geçen "Topuklu kramponlar futbol turnuvasında" kazanılan kupa ve valilik takımı forması Vali Canalp'e taktim edildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal ve proje merkezi personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:25 Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Edirne Valiliği, Edirne, Güncel
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